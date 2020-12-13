МО России рассказало об обстановке в Карабахе

В Минобороны России рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе после инцидента с его нарушением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что за все время выполнения миротворческой миссии в регионе зафиксировано одно нарушение в пятницу, 11 декабря, в Гадрутском районе.

«Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — сказано в публикации.

Кроме того, министерство добавляет, что российский военный контингент обеспечивает безопасное возвращение граждан в места их проживания, также проводится разминирование ряда участков.

Напомним, что сегодня Министерство обороны и СГБ Азербайджана выступили с совместным заявлением об армянских провокациях в Гадруте.