МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли Губадлинского района.

Министерство обороны распространило видеокадры из села Дилели Мускенли Губадлинского района.

| 2021-02-08T13:12:47+04:00 8 февраля 2021, 13:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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