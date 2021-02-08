МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли Губадлинского района. View Larger Image Министерство обороны распространило видеокадры из села Дилели Мускенли Губадлинского района. Редакция| 2021-02-08T13:12:47+04:00 8 февраля 2021, 13:12| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Видеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района - ВИДЕОБорис Джонсон: Решение по Навальному было чистой трусостьюОсвобожденные от оккупации села Кяльбаджарского…Минобороны представило видеокадры из села Махмудлу… В рубрике Политолог: Чтобы покончить с гнетущим положением, армянскому обществу надо начинать с себя Gallery Политолог: Чтобы покончить с гнетущим положением, армянскому обществу надо начинать с себя 8 февраля 2021, 13:44 В Межведомственном Центре состоялась встреча со спецпредставителем президента в Шушинском районе Gallery В Межведомственном Центре состоялась встреча со спецпредставителем президента в Шушинском районе 8 февраля 2021, 12:33 Почему французских журналистов не впустили в Карабах? Gallery Почему французских журналистов не впустили в Карабах? 8 февраля 2021, 12:16 Президент принял участие в открытии нового комплекса административных зданий Генпрокуратуры Gallery Президент принял участие в открытии нового комплекса административных зданий Генпрокуратуры 8 февраля 2021, 12:05 В Кельбаджарский район доставлено 150 тонн строительных материалов Gallery В Кельбаджарский район доставлено 150 тонн строительных материалов 8 февраля 2021, 11:59