Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 1 сентября, готовятся начать визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Накануне участники миссии прибыли в оккупированный россиянами город Запорожье, расположенный примерно в 55 километрах от станции.

Сотрудники МАГАТЭ пробудут на территории ЗАЭС один день, заявил 31 августа «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В свою очередь специалисты агентства надеются на более длительный срок пребывания.

«Если нам удастся установить постоянное присутствие или продолжительное присутствие, то сроки будут увеличены. Но этот первый этап займет несколько дней», — сказал журналистам возглавляющий миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.