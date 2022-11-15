17 ноября в Баку пройдет XI азербайджано-российский межрегиональный форум.
Как сообщили АПА в пресс-службе Кабинета министров, в Форуме примут участие премьер-министры Азербайджанской Республики и Российской Федерации — Али Асадов и Михаил Мишустин.
На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с экономическими, транспортными, аграрно-промышленными, гуманитарными связями, сотрудничеством в сфере малого и среднего предпринимательства, взаимными инвестициями и образованием.
Ожидается подписание документов о сотрудничестве в различных сферах.
В Форуме примут участие члены правительства Азербайджана и России, представители деловых кругов, а также различных регионов обеих стран.