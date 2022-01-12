Мировые цены на продукты питания в 2021 году в среднем увеличились более чем на четверть (+28,1%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Подорожание оказалось самым масштабным за последние годы – увеличилась стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.

Как считают специалисты ФАО, на стабилизацию цен в 2022 году рассчитывать не приходится из-за «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий».

Цены на злаковые стали рекордными с 2012 года (+27,2%). В частности, стоимость пшеницы и кукурузы выросла на 44,1% и 31,3% соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в прошлом году, стал рис (на 4%).

Растительное масло и сахар выросли в цене больше остальных видов продовольствия. Стоимость масла повысилась на рекордные 65,8% за год, стоимость сахара прибавила 37,5% (максимум с 2016 года). На 16,9% стала дороже молочная продукция, мясная – на 12,7%. Наибольший прирост показала баранина, за ней идут говядина и курятина.

Эксперты ФАО объясняют, что продовольственная инфляция в мире вызвана колебаниями спроса, увеличением общих для производителей издержек, в том числе на перевозку и энергоносители. Дополнительным фактором стал локальный неурожай пшеницы, а также централизованные закупки в резервы.