Если признаться, определенные надежды все же были – да, несмотря на то, что встреча в Кишиневе носила неформальный характер, многие полагали, что, хотя бы по отдельным пунктам будущего договора будет достигнуто окончательное соглашение.

Но с самого начала было и немало противников подобных прогнозов. Они обращали внимание на такую деталь, что встреча будет носить пятисторонний характер, и одной из сторон процесса будет Франция, которую представит президент этой страны Эммануэль Макрон.

Но тут сразу отметим главный аргумент наших отечественных оптимистов: они в свою очередь, обращали внимание на то, что во встрече примет участие и немецкий канцлер Олаф Шольц, который будет своеобразным образом компенсировать проармянские старания французской стороны. Со своей стороны, заметим, что в Азербайджане всегда рассматривали Германию более нейтральной страной, даже не раз звучало предложение сделать ее четвертым сопредседателем Минской Группы ОБСЕ. Сейчас Минская Группа отправлена в дипломатический архив истории, но в Европе есть такое выражение, что ЕС это и есть Германия. Это значит, что у Германии еще не все шансы потеряны, она еще успеет показать себя в процессе урегулирования азербайджано-армянского конфликта.

Во-вторых, часть наших политических наблюдателей с определенным восторгом встретила начало процесса урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, который был прерван в прошлом году не без участия России — Москву больше всего тревожили посреднические усилия ЕС и ее президента Шарля Мишеля.

В этом году дипломатические усилия сперва взяли старт за океаном, т.е. в Вашингтоне. Потом эстафету принял Брюссель, но после этого состоялись две последовательные встречи в Москве – одна на уровне министров иностранных дел, другая же с участием лидеров конфликтующих сторон. Как ни странно, часть политических аналитиков ждала позитивных результатов и от московских встреч – на подобные заключения направляло их и такое обстоятельство, что в Москве перед встречей лидеров состоялась встреча первых дипломатов Армении и Азербайджана.

Но более трезвые эксперты с самого начала заявляли, что, проведя две встречи у себя, Кремль на самом деле, стремится свести на нет усилия вашингтонских и брюссельских дипломатов.

Поэтому надежды даже тогда были в большей степени связаны с Кишиневом. Хотя во время вашингтонской встречи первых дипломатов сторон премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет рад, если в Кишиневе будет подписан мирный договор с Азербайджаном. А это значило, что мир не так уж близок, как это иногда кажется непрофессиональным политикам и дипломатам.

Но есть другая, не менее важная и интересная деталь: приблизительно в то же время Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана и считает Нагорный Карабах его частью. Заметим, что это заявление Пашинян повторил и на московской встрече.

Можно считать, что основной этап процесса пройден. Безусловно, в последнее время сделано довольно много.

Тут напомним, что в свое время первого армянского президента Левона Тер-Петросяна отправили в отставку после одной статьи, в которой он призвал свой народ и общество, как можно быстрее пойти на переговоры с Азербайджаном.

Надо сказать, что и Пашиняну приходится нелегко. Перед кишиневской встречей он отказался принять представителей армянской диаспоры, наверное зная, что они потребуют от него, так же, как политики-реваншисты, не идти на мирные переговоры с Баку…

Когда проходила встреча лидеров Баку и Еревана в Москве, российская пресса писала, что еще одна встреча состоится в конце года, т.е. в октябре в испанском городе Гранада. Сейчас, после кишиневской встречи, известно, что очередная, ближайшая встреча будет в Брюсселе – в июле этого года.

Но подавляющее большинство политических аналитиков все-таки склонны считать, что раньше осени заметных позитивных сдвигов не будет, потому что, как минимум, в этом году война на Украине не прекратится, а это значит, что неопределенность и непредсказуемость в южно-кавказской политике Москвы продолжатся. В конце заметим одну небольшую, но характерную деталь: когда проходила встреча лидеров в Кишиневе, на границе продолжались очередные военные провокации армян. Как тут не вспомнить еще одно заявление Пашиняна: «Война может начаться и через день после подписания мирного договора».