«Должны вакцинироваться и лица, которые заразились коронавирусом, но несмотря на то, что после инфицирования прошло 6 месяцев, имеют высокий показатель антител в крови по результатам серологического теста».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос АПА.

Отмечено, что лица, которые получили две дозы вакцины, но несмотря на то, что прошло две недели, в их крови нет антител по результатам серологического теста, могут быть вакцинированы повторно. Сообщается, что эти лица могут повторно вакцинироваться через 6 месяцев.

Минздрав также обнародовал противопоказания к вакцине от COVID-19. В министерстве заявили, что не могут быть вакцинированы кормящие матери и беременные женщины.

Было отмечено, что, кроме того, вакцинация противопоказана в период острой фазы любого заболевания.