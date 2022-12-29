«На сегодняшний день в мазках, взятых у людей с симптомами инфекции верхних дыхательных путей вирус гриппа не был обнаружен. Однако в ряде стран, в том числе в близлежащих, распространился сезонный грипп, что не исключает его распространения и в Азербайджане”.

Об этом в ответ на запрос Report заявил эксперт-инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Инфекционист сказал, что у некоторых людей повторное возвращение симптомов болезни через короткий промежуток времени и волновое течение болезни может быть связано с ослабленным иммунитетом, присоединением вторичной бактериальной инфекции или новым заражением другим респираторным вирусом: “Чтобы застраховаться от всех этих негативных ситуаций, необходимо не только соблюдать защитные меры, но и вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек и одеваться в соответствии с температурой воздуха.

Вакцины против гриппа приобретены Министерством здравоохранения и уже распределены в Центры семейного здоровья. Каждый гражданин может сделать прививку по своему усмотрению, обратившись в Центры семейного здоровья по месту жительства. Вакцины достаточно безопасны и эффективны”.