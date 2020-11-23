Минздрав Британии оценил данные об эффективности вакцины AstraZeneca

«Это действительно обнадеживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — заявил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.