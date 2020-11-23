Минздрав Британии оценил данные об эффективности вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал «действительно обнадеживающей новостью» данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда, однако подчеркнул, что вакцину должен одобрить британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).
Ранее компания сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным AstraZeneca, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.
«Это действительно обнадеживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — заявил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.
При этом он подчеркнул, что жизненно важно, чтобы MHRA изучило данные и убедилось в безопасности и эффективности вакцины.(РИА Новости)