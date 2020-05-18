Минюст США не комментирует решение Пуэрто-Рико по референдуму о присоединении к США

Американское министерство юстиции отказалось от комментариев относительно решения властей Пуэрто-Рико провести очередной референдум по вопросу присоединения острова к США в качестве штата, сообщает ТАСС.

О проведении референдума по вопросу вхождения острова в состав США на правах штата объявила в субботу губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес. Референдум состоится 3 ноября одновременно с местными выборами. Однако плебисцит не предусматривает обязанности США принять результаты голосования. Окончательное решение, в соответствии с американским законодательством, должно быть принято Конгрессом США.

Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, аннексированного США во время испано-американской войны 1898 года, во многом противоречив. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента. Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. Исполнительная власть находится в руках губернатора. Остров получает весьма значительную помощь из федерального бюджета Соединенных Штатов. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.

В случае получения Пуэрто-Рико статуса штата, в американском Конгрессе остров будет представлен семью законодателями — двумя в Сенате и пятью в Палате представителей. Однако, как пишет агентство Associated Press, «маловероятно, что контролируемый республиканцами Конгресс США согласится» одобрить вхождение острова в состав США на правах штата, поскольку его жители, вероятно, будут поддерживать демократов, что укрепит позиции последних в американском законодательном органе.

Предстоящий референдум станет для Пуэрто-Рико далеко не первым. К настоящему моменту было проведено уже пять плебисцитов о статусе острова. В 2012 и 2017 годах большинство голосов на них было отдано за превращение архипелага в 51-й американский штат, однако, как пишет газета The Hill, в первом случае исход референдума был подвергнут сомнению в связи с тем, что почти полмиллиона участников голосования оставили свои бюллетени пустыми, а во втором — из-за низкой явки, которая составила лишь 23%. Кроме того, в 2017 году формулировки, прописанные в бюллетенях, не получили официального предварительного одобрения со стороны американского Минюста, отмечает издание.