Министр юстиции ФРГ Марко Бушман анонсировал «миллионные» штрафы мессенджеру Telegram в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.

«И для Telegram также действуют наши законы. По ним Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте. Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа», — заявил Бушман в интервью Bild am Sonntag.