Министр юстиции ФРГ Марко Бушман анонсировал «миллионные» штрафы мессенджеру Telegram в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.
«И для Telegram также действуют наши законы. По ним Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте. Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа», — заявил Бушман в интервью Bild am Sonntag.
Он отметил, что власти ФРГ регулярно контактируют с властями ОАЭ, где находится штаб-квартира мессенджера. «В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения (о правонарушении), то следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы», — добавил Бушман.