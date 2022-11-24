Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара от оккупации в ходе Второй Карабахской войны.

Контрнаступательная операция Азербайджанской Армии против начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии Армении завершилась Победой 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская Армия за 44 дня Отечественной войны освободила от оккупации более 300 населенных пунктов, а также важные стратегические высоты в направлениях Агдере, Муровдаг и Зангилан.

8 ноября Армения, осознав свое поражение в войне после освобождения Шуши от оккупации, была вынуждена подписать акт о капитуляции.

10 ноября между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано Заявление. Согласно 6-му пункту Заявления, Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Несмотря на то, что в заявлении предусматривалось возвращение Кяльбаджара до 15 ноября, армяне при посредничестве России попросили у Азербайджана 10 дней, чтобы покинуть район. Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, пошел на уступку и дал армянам 10 дней. 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Кяльбаджарский район был оккупирован Вооруженными силами Армении 2 апреля 1993 года.