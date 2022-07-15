15 июля 2016 года во многих города Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, произошли кровавые события, сопряженные с попыткой насильственного захвата власти сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами встал турецкий народ.

Жители страны вышли на улицы, разрушив планы террористов и защитив демократию. В борьбе с путчистами погиб 251 человек.

Центром кровавых событий ночи стала авиабаза «Акынджи» вблизи Анкары. Именно отсюда главари террористов отдавали приказы своим пособникам в различных частях Турции.

Были задержаны многие известные военные чины и чиновники, в том числе помощник президента Фахри Касырга и глава Генштаба Хулуси Акар.

Из расположения военных частей была выведена бронетехника, а пилоты по приказу главарей FETÖ начали бомбить и обстреливать здания парламента, президентского комплекса, управления полиции и комплекса спутниковой связи TÜRKSAT.

В заговоре были задействованы около 9 тыс. военнослужащих. Заговорщики-террористы использовали 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка.

В Стамбуле путчисты пытались перекрыть для транспорта подвесные мосты через Босфор.

Кроме того, группы сторонников Гюлена выдвинулись в международный аэропорт имени Ататюрка, заняли площадь Таксим и здание администрации губернатора Стамбула.

По призыву главы турецкого государства, на улицы и площади страны вышли миллионы граждан.

Безоружные люди ложились под гусеницы танков и без страха вставали на пути путчистов. Людей не останавливали пули и бомбы.

В провинцию Мармарис, где в день попытки переворота отдыхал глава государства, была направлена группа с целью покушения на президента. 36 участников этой группы путчистов были впоследствии схвачены.

В 00.34 16 июля Прокуратура стамбульского района Бакыркей объявила о первом возбужденном уголовном деле в отношении путчистов.

В 03.20 в аэропорту имени Ататюрка приземлился самолет с главой турецкого государства. Президент Эрдоган объявил, что нет ничего превыше воли народа и предупредил, что все, кто причастен к попытке насильственного захвата власти понесут суровое наказание.

Уже к 03.00 16 июля путчисты осознали провал плана переворота.

Премьер-министр Бинали Йылдырым в 12.57 16 июля объявил о полном предотвращении попытки свержения законной власти в стране.

Большая часть сторонников Гюлена из числа военнослужащих были схвачены и переданы правосудию.

Сам главарь террористической организации находится в США. Его выдачи от Вашингтона добивается официальная Анкара. (Анадолу)