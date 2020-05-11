Минобразования Азербайджана: Прием в профшколы пройдет в августе

Прием в профессиональные учебные заведения в Азербайджане планируется провести в августе.

Как сообщили в министерстве образования, аттестация учащихся по общим предметам в профшколах завершилась в феврале.

Проведение оценивания производственной (испытательной) работы и государственных выпускных экзаменов не предусматривается.

Оценивание будет проводиться на основе результатов успеваемости учащихся за прошедший период. Однако в августе или сентябре возможно проведение выпускных экзаменов для учащихся, оставшихся недовольными своими оценками.(Trend)

| 2020-05-11T18:01:28+00:00 11 мая 2020, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss