Минобразования Азербайджана предупредило лиц, незаконно использующих лого министерства

В последние дни отмечены случаи распространения ложной информации различного содержания с использованием логотипа министерства образования.

Об этом сказал заведующий сектором связей с общественностью минобразования Азербайджана Джасарат Валехов.

Он сообщил, что эти случаи классифицируются как попытка ввести в заблуждение граждан и нарушение требований существующего законодательства.

«Министерство образования заявляет, что если использование логотипа министерства в данном контексте продолжится, то будет проведено соответствующее расследование, а в отношении виновных в законодательных рамках будут приняты соответствующие меры», — добавил Валехов.