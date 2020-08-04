Минобороны Турции распространило видео с учений TurAz Qartalı

Министерство национальной обороны Турции во вторник разместило в Twitter видео с совместных крупномасштабных тактических учений ВС Турции и Азербайджана TurAz Qartalı-2020 (Орел ТурАз), сообщает Агентство Анадолу.

На видео, заснятом с дрона, показаны маневры бронетехники двух братских стран.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что совместные учения в Азербайджане продолжаются успешно и в соответствии с намеченным планом.

«Мы, словно шагающая гора, словно буйный поток, шторм. Мы, рычащие львы, мы – девы, огонь и кровь», — говорится в пояснении к видео.

Учения с привлечением Сухопутных войск проходят с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации — с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.