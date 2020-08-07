Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета ведомства «Красная звезда».

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — говорится в тексте.

Отмечается, что при этом не будет возможности определить тип ее оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, следует из текста документа. Военно­политическое руководство России сразу получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий ядерных сил.

| 2020-08-07T03:50:20+04:00 7 августа 2020, 08:40|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss