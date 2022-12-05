Министерство обороны России признало взрывы на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани, которые расположены в сотнях километрах от линии фронта. Израильская спутниковая компания ImageSat International опубликовала изображение последствий взрыва на авиабазе под Рязанью.

В заявлении Минобороны РФ указывается, что удар был нанесен «беспилотными летательными аппаратами советского производства», которые якобы запустила Украина.

Также россияне утверждают, что БПЛА были сбиты ПВО, а сами повреждения возникли из-за падения обломков и взрыва на земле. По их версии, из-за обломков погибли трое военных техников, а еще четверо были госпитализированы. Кроме того, взрыв «повредил обшивку корпуса» двух российских самолетов.

Как известно, на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Именно их РФ использует для обстрелов Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в Twitter компании Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что накануне взрывов на аэродроме в Энгельсе было несколько десятков самолетов – Ту-95 и Ту-60.

В ночь на 5 декабря «бавовна» произошла под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще «ничего не начинали». (УНИАН)