Министерство обороны распространило информацию о провокациях ВС Армении.

Как сообщили в Минобороны, 15 ноября с 16:15 до 04:30 16 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы Шорджа, Дяря, Гёйсу и Пембек Басаркечярского района, Чинарлы, Мосесгех, Йухары Мехраб, Айгепар и Гулалы Шемшеддинского района, а также населенного пункта Джиль Чемберекского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбине Кяльбаджарского района, Галакенд, Дарйурд, Новоивановка, Гаравелилер Гедабекского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Хаджаллы, Алибейли, Эсрик Джырдахан Товузского района и Кёхнегышлаг Агстафинского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в целях подавления боевой активности противника.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.