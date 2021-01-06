Минобороны представило видеокадры из села Махмудлу Губадлинского района View Larger Image Редакция| 2021-01-06T12:22:15+04:00 6 января 2021, 12:14| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕОМинобороны представило видеокадры из села Алмалыг…Минобороны представило видеорепортаж из села…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести… В рубрике Депутаты ММ будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане Gallery Депутаты ММ будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане 6 января 2021, 13:06 Дотянет ли СНГ до 2030-го года? Gallery Дотянет ли СНГ до 2030-го года? 6 января 2021, 12:49 Сегодня Байден и Трамп выступят с речью перед сторонниками Gallery Сегодня Байден и Трамп выступят с речью перед сторонниками 6 января 2021, 09:42 Трамп уволил федерального прокурора в Джорджии Gallery Трамп уволил федерального прокурора в Джорджии 6 января 2021, 06:01 ЕС обнародовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году Gallery ЕС обнародовал рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году 6 января 2021, 02:26