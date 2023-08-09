Власти Германии отправят Киеву 25 боевых танков Leopard 1A5. Об этом сообщает украинская газета «Страна» со ссылкой на источники в Министерстве обороны ФРГ.

В материале уточняется, что танки будут направлены Украине в дополнение к объявленным ранее поставкам оборонной техники.

До этого депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт говорил, что власти Германии могут изменить свой отказ от поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Он считает он отметил, что Берлин уже отказывался от своих прошлых установок в рамках военной помощи Киеву.