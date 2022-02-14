С целью поиска курсанта Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева Гусейнли Вюсала Эльшан оглу управление военной полиции Министерства обороны совместно с соответствующими правоохранительными органами проводит поисковые мероприятия.

Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как уже ранее сообщалось, 13 февраля Гусейнли Вюсал Эльшан оглы 2000 года рождения вышел из дому чтобы отправился в Академию.

После этого новостей от него не было. По предварительной информации, Вюсала Гусейнли в последний раз видели на выходе из метро 28 мая.

Об этом сообщили в Сумгайытском городском управлении полиции.

Лиц, увидевших его, просят сообщить по номеру 055 791 65 33.