Согласно годовому плану подготовки, утвержденному министром обороны, 7 августа в азербайджанской армии будет проведена церемонии принятия присяги молодыми солдатами.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Церемонии пройдут в соответствии с ритуалами в Сухопутных войсках, воинских частях ВВС, ВМФ, ракетных и артиллерийских войсках, а также других частях снабжения.

«Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно ограничены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и родственниками.

В целях охраны здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения этой болезнью рекомендуем родителям и близким солдат не приезжать в воинские части, а также не посещать церемонии принятия военной присяги.

Призываем граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в азербайджанской армии», — сказали в оборонном ведомстве.