Минобороны Азербайджана ищет медиков

Министерство обороны Азербайджана объявляет прием на действительную военную службу и гражданскую работу на вакантные военные и гражданские должности по различным медицинским специальностям в медицинских пунктах воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, а также в госпиталях, расположенных на этих территориях.

Как передает минобороны, мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие действительную военную службу, имеющие медицинское образование, физически здоровые, и женщины в возрасте до 35 лет, имеющие медицинское образование, физически здоровые, а также уволенные в запас офицеры и прапорщики в возрасте до 40 лет, служившие в азербайджанской армии или в составе других вооруженных сил на должности военного врача или фельдшера, могут обратиться для приема на военную службу и гражданскую работу.

«Кандидаты могут обратиться в Главное медицинское управление министерства обороны или в воинские части, расположенные вблизи мест их проживания. К сведению обращающихся граждан сообщаем, что прием на вакантные военные и гражданские должности будет осуществляться по требуемым медицинским специальностям. Граждане могут обращаться ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Лиц, имеющих судимость и уволенных с военной службы в запас в связи со служебным несоответствием, просим не обращаться. Для получения дополнительной информации следует обращаться по адресу: город Баку, поселок Баладжары, улица Э. Наджафова, 2А, а также звонить по телефонам (012) 406-87-41; (051) 567-47-00», — говорится в сообщении.