Установлено, что армянская сторона использует для военных перевозок и гражданские транспортные средства, сообщает Минобороны.

Отмечено, что гражданские автомобили, движущиеся из Армении, доставляют живую силу, проходящую службу по контракту, и военные грузы, до определенной точки близ села Туршсу Шушинского района: «Нами была замечена и последующая переброска военных и военных грузов в Ханкенди на военных машинах повышенной проходимости.

Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть после этого в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении».