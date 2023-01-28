Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов направил обращение министру юстиции Ирана Амину Хусейну Рахими.

Как сообщает Report, министр решительно осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, отметив, что подобное неприемлемо с точки зрения норм гуманности и международного права.

Министр выразил уверенность в том, что иранская сторона обеспечит достойное наказание виновных в совершении кровавого террористического акта и полностью выполнит свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических сношениях.