Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл с инспекцией на границу с Сирией, сообщает Агентство Анадолу.

Вместе с министром в Хатай прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал-армии Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал-армии Муса Авсевер, командующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Турции генерал-армии Атилла Гюлан.

Акара и командующих турецкой армией встретили командир 2-го корпуса генерал-армии Метин Гюрак и другие уполномоченные лица.

Далее делегация во главе с Акаром направилась к границе, и посетила штаб операции «Весенний щит».