Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в воскресенье в Иорданию. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

По их данным, у главы оборонного ведомства запланирована встреча с королем Абдаллой II. В качестве основной темы переговоров заявлено обсуждение деэскалации на палестинских территориях.

Телеканал также проинформировал, что Иордания станет первой страной, которую Остин посетит в рамках своего ближневосточного турне, включающего в себя также Египет и Израиль. Главной целью визитов является подтверждение США приверженности принципам безопасности на Ближнем Востоке.