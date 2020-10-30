Министр обороны США посетил Иорданию и Израиль

Министр обороны США Марк Эспер посетил Иорданию и Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает РИА «Новости».

По данным Пентагона, Эспер встретился с королем Абдаллой II в городе Акаба и обсудил сотрудничество двух стран и ситуацию в регионе.

В Тель-Авиве Эспер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил поддержку Израиля со стороны США и соглашения между Израилем с ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений.

Ранее Судан и Израиль смогли договориться о нормализации отношений. Месяцем ранее в Абу-Даби проходила встреча, на которой представители Судана, США и ОАЭ обсудили возможность нормализации отношений между Суданом и Израилем. До этого Израиль достиг договоренности о полной нормализации двусторонних отношений с ОАЭ.