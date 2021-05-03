Министр обороны провел переговоры с премьером Ливии

В Триполи состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с премьер-министром Ливии Абдулхамидом Дибейбе.

Переговоры прошли в резиденции главы ливийского правительства за закрытыми дверями, сообщает Агентство Анадолу.

На встрече присутствовали начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и директор Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан.

Ранее сообщалось, что высокопоставленная турецкая делегация, включающая министров иностранных дел и национальной обороны Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, а также директора Национальной разведывательной организации (MIT) в понедельник прибыла с официальным визитом в Ливию.

В повестке дня запланированных переговоров двусторонние и региональные вопросы.