Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился подготовиться к любым возможным ответным мерам после ракетного обстрела с территории Ливана, передает The Times of Israel.

По информации издания, Галант провел совещание по оценке ситуации с участием высокопоставленных представителей оборонных структур Израиля. В конце совещания министр поручил оборонному ведомству проработать «все варианты реагирования» на произошедшее перед обсуждением ситуации на вечерней встрече военно-политического кабинета.

Израильский МИД также разослал своим послам директивы, в которых предписал уведомить дипведомства стран, в которых они находятся, о том, что власти планируют ответ на обстрелы еврейского государства со стороны Ливана, пишет израильский портал Walla.

Ранее израильские СМИ сообщили, что север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Армия обороны Израиля сообщила, что по стране было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории.

Как заявили в Армии обороны Израиля, за обстрелами стоят палестинские группировки ХАМАС. (Газета.Ру)