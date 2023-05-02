Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен приглашена в Азербайджан для участия в Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщили # в Министерстве энергетики, приглашение поступило от находящегося с визитом в Бельгии министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

На встрече была дана информация о проектах по поставкам природного газа и возобновляемой энергии из Азербайджана в соответствии со стратегическим энергетическим партнерством с Евросоюзом. Была отмечена важность совершенствования маршрутов Южного газового коридора и «Кольца солидарности» для дополнительных поставок газа.

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве с Бельгией по обмену опытом в области использования морской ветроэнергетики.