Министр экономики назвал прошлый год для граждан Азербайджана крайне успешным

В 2019 году было открыто 150 000 рабочих мест и десятки тысяч предпринимателей приступили к экономической деятельности.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на церемонии открытия Дома МСБ в Хачмазе сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В целом, отметил Джаббаров, благодаря социально-экономическим реформам проведенным по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, прошедший год был очень удачным для государства в плане обеспечения людей занятостью.

Министр отметил, что в мировой экономике идут глобальные изменения, и одним из трендов является повышение роли самозанятых людей, и Азербайджан в этом плане не исключение.