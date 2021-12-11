Министерство энергетики США объявило, что утвердило передачу компании ExxonMobil 4,8 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а через неделю выпустит официальное извещение о продаже еще 18 млн баррелей для снижения цен на топливном рынке.

Как передает Prime, товарные интервенции проводятся в рамках реализации указа президента Джо Байдена о высвобождении 50 млн баррелей синхронно с рядом других стран-потребителей.

«Министерство энергетики опубликует 17 декабря извещение о продаже 18 млн баррелей из стратегического резерва нефти. Министерство энергетики рассмотрело и одобрило первый обмен в объеме 4,8 млн баррелей для передачи ExxonMobil», — сказано в пресс-релизе.

Министерство добавило, что продолжит операции со стратегическим резервом, несмотря на то что нефть на мировых рынках за последний месяц подешевела на 10% и началось снижение цен на автозаправочных станциях в США.