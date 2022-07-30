Министр экономики Латвии Илзе Идриксоне заявила, что прекращение российским «Газпромом» поставок газа не имеет значения для латвийского потребителя.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает LSM.Iv.

«Заявление «Газпрома» закономерно, но не имеет значения для латвийского потребителя», заявила Илзе Индриксоне.

Она назвала это реакцией на заявление компании Latvijas Gāze, уплачивающей газ в евро, а не в рублях.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на потоки из России. Сейчас приоритетны поставки из терминала в Клайпеде, а также мы работаем над поставками по другим направлениям. Этот шаг «Газпрома» существенно для нас ничего не меняет. Конечно, Latvijas gāze какую-то часть получило. Думаю, это больше шаг устрашения со стороны России. И для нашей безопасности и создания резервов он не значителен», — заявила Индриксоне.

Комментируя данные, доступные на портале оператора Conexus, Индриксоне отметила, что газ продолжает поступать и сегодня, поскольку Латвия обеспечивает транзит газа для других государств.

Продолжение поставок российского газа в Латвию может объясняться и тем, что компания Latvijas gāze закупает голубое топливо из РФ, но утверждает, что поставщиком является не «Газпром», а оплата производится в евро. Название нового поставщика не разглашается, поскольку, как заявляют в Latvijas gāze, эта коммерческая информация. Служба госбезопасности (СГБ) сообщила, что информация о соглашении попала в ее поле зрения.

Как сообщалось, «Газпром» заявил, что прекратил поставки в Латвию из-за якобы нарушений покупателем условий отбора.