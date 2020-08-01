Минэкологии напомнило о правилах безопасности

31 июля из-за неосторожности на ферме возле села Сядан в Сиязанском районе вспыхнул пожар, который затем охватил большую территорию из-за сильных ветров.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в результате пожара погибли двое жителей села Сядан, один из них — лесничий Сиязанского лесничества.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате пожара и желаем им терпения. Вновь обращаемся к гражданам с призывом принять во внимание серьезные последствия пожаров, вызванных небрежностью и халатностью, и быть предельно осторожными, чтобы избежать возгораний, которые могут привести к серьезным последствиям», — говорится в сообщении.