Минэкологии напомнило о правилах безопасности

31 июля из-за неосторожности на ферме возле села Сядан в Сиязанском районе вспыхнул пожар, который затем охватил большую территорию из-за сильных ветров.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в результате пожара погибли двое жителей села Сядан, один из них — лесничий Сиязанского лесничества.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате пожара и желаем им терпения. Вновь обращаемся к гражданам с призывом принять во внимание серьезные последствия пожаров, вызванных небрежностью и халатностью, и быть предельно осторожными, чтобы избежать возгораний, которые могут привести к серьезным последствиям», — говорится в сообщении.

| 2020-08-01T20:05:32+04:00 1 августа 2020, 20:31|12345 (Пока оценок нет)
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