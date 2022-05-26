Миллиардер Ринат Ахметов подаст против России иски с требованием компенсировать все убытки, которые понес его бизнес из-за вторжения российских войск в Украину. Это касается завода «Азовсталь» в Мариуполе, Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича, Авдеевского коксохимического завода, Луганской ТЭС и еще «десятков объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики», которые были частично или полностью уничтожены в результате военных действий, пояснил Ахметов в интервью украинскому еженедельнику НВ.

«Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях», — заявил бизнесмен. (DW)