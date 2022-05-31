В Милли Меджлисе обсуждается исполнение государственного бюджета на 2021 год.

Как сообщает АПА, в повестку сегодняшнего заседания парламента включен законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год».

В заседании участвуют министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов и другие официальные лица.

Законопроект представляет председатель парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Таир Миркишили (министр финансов Самир Шарифов).

Согласно проекту, доходы государственного бюджета на 2021 год составили 26396,3 млн. манатов, что на 3,8% (969,3 млн. манатов) больше утвержденного прогноза. В прошлом году расходы госбюджета составили 27422,4 млн. манатов, что на 3,9 % (1 120,6 млн. манатов) меньше утвержденного прогноза. Соответственно, дефицит государственного бюджета составляет 1026,1 млн. манатов, или на 67,1% меньше утвержденного прогноза.