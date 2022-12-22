В Тбилисском городском суде в четверг с третьей попытки началось заседание по ходатайству адвокатов об отсрочке наказания и освобождения по состоянию здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Саакашвили подключен к заседанию дистанционно.

Саакашвили, находящийся в заключении с 1 октября прошлого года, с мая был переведен в клинику «Вивамед» после двух голодовок. Врачи не дают согласия на его транспортировку в суд.

Предположительно, сегодня суд заслушает показания зарубежного медицинского эксперта. (newsgeorgia.ge)