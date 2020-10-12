Михаил Гусман поддержал азербайджанскую армию

Первый заместитель Гендиректора ТАСС Михаил Гусман перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 50 тысяч долларов (85 тысяч манатов — ред.), сообщает Trend.

Как стало известно, 50 тысяч долларов — это гонорар за одну из написанных Михаилом Гусманом книг. Он отказался от вознаграждения, перечислив его в Фонд помощи ВС Азербайджана на лечение раненых в боях военнослужащих.

Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития ВС АР на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством.