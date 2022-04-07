«Так сложилось, что на самом деле есть не так много стран, которые могут считаться близкими и очень дорогими союзниками Израиля. Думаю, это можно сказать и о каждой стране. Настоящих, близких друзей в принципе очень мало как у стран, так и у людей. Но у Израиля это особенно так. Одной из таких стран, которая за всю свою историю никогда в жизни не запятнала себя ни одним еврейским погромом, страной, на территории которой евреи жили тысячи лет, где никогда не было дискриминации евреев ни по этническому, ни по религиозному признаку, является Азербайджан».

Об этом # заявил известный израильский политолог, эксперт в области международного права Михаил Финкель по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

По его словам, Азербайджан был всегда гостеприимен и дружелюбен к евреям. «Как только после распада СССР Азербайджан восстановил свою независимость, первым делом он установил дипломатические отношения с Израилем. С тех пор прошло 30 лет.

Эти годы ознаменовались очень мудрой политикой, которую вел в начале Гейдар Алиев, а после Ильхам Алиев. Между нашими странами выработана удивительная формула взаимопонимания, поддержки и совместной работы. У нас масса совместных проектов, которые мы воплощаем в жизнь. Упомянем некоторые из них. Это военное сотрудничество, развитие технологий, энергетический сектор, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство. Кооперация идет не только на уровне правительств, чиновников и официальных лиц.

Если мы посмотрим на то, как относятся друг к другу простые люди, то мы удивим, что это беспрецедентная теплота. За эти 30 лет произошла масса событий, которые могли, казалось бы, внести некие шероховатости во взаимоотношения. Это Первая карабахская война, которая окончилась тем, что Азербайджан потерял 20% территории. Апрельская война 2016 года, Вторая карабахская война, в которой Азербайджан освободил свои оккупированные территории. Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана, всегда ратовал и говорил везде, что Карабах – это Азербайджан! Израиль поддерживал Азербайджан оружием, технологиями и советами в его справедливой войне», — отметил Финкель.

Коснувшись отношения Азербайджана к Израилю, эксперт заявил, что он всегда ощущал эту поддержку делами, а не словами.

«Некоторые недальновидные люди и может быть мало что понимающие зачастую поднимают вопрос о том, что в Израиле пока нет посольства Азербайджана. Для Израиля это не так важно. Придет время и Азербайджан откроет посольство в Израиле. Но мы знаем, что Азербайджан, прежде всего, делами, которые подчас не видны обывателям, поддерживает и помогает Израилю.

И в этом мудрость и дальновидность президента Азербайджана Ильхама Алиева. Огромный вклад президента Азербайджана заключается в том, что он делает все возможное, чтобы между Турцией и Израилем не было огромных трещин. Он постоянно сглаживал те шероховатости, которые были в последние годы между Израилем и Турцией», — сказал он.

По его словам, В Азербайджане процветает еврейская община. «Правительство оказывает ей поддержку, а также еврейским школам и синагогам. Евреи прекрасно себя ощущают в Азербайджане. Я это видел собственными глазами. В Израиле живут 80 тысяч выходцев из Азербайджана — как евреев, так и азербайджанцев. Израильтяне знают об Азербайджане и любят эту страну. Предвижу, что нас ждет еще более усиленная кооперация и будущее с разнообразными совместными проектами», — заявил Финкель.