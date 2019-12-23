МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Украинское министерство иностранных дел выражает протест в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым в рамках открытия ж/д сообщения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был несогласованный.

Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.

«МИД Украины выражает решительный протест», — подчеркивается в заявлении.

23 декабря Путин и глава Крыма Сергей Аксенов проехали на поезде по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. (gazeta.ru)

| 2019-12-23T21:51:32+00:00 23 декабря 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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