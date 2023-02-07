Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда оставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украинские дипломаты отметили, что суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили.

«Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине», — говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что будут продолжать защищать интересы гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Накануне суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья.

После этого сам Саакашвили назвал решение суда смертным приговором себе, отметив, что со стороны свидетелей защиты выступала команда авторитетных мировых врачей.

Грузинская партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2002 году, объявила о бойкоте работы парламента после того, как тбилисский городской суд не разрешил отправить Саакашвили на лечение.