В Украине подтвердили гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко. Обращение опубликовало Министерство иностранных дел республики на своем сайте.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дипломат начал работать в МИД в 2003 году, занимал различные должности, а также направлялся в командировки в зарубежные дипломатические учреждения Украины в России, Азербайджане и Армении.