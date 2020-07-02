МИД Турции резко осадил Помпео

Заявление Госдепартамента США по поводу Айя-Софии вызывают удивление. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщают турецкие СМИ.

Аксой отметил, что Айя-София является собственностью Турции, как и все остальные культурные ценности страны. Пресс-секретарь также добавил, что каждый может свободно высказывать свои мысли, но никто не вправе говорить о наших суверенных правах методом «предупреждения и диктовки».

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить музейный статус Айя-Софии.

Отметим, что ранее лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели призывал использовать Айя-Софию как мечеть. По словам Бахчели, данный музей является частью мусульманской культуры и должен использоваться по первоначальному назначению.

Отметим, что ранее в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей. Зампредседателя оппозиционной партии Национального движения Турции, депутат Юсиф Халачоглу также выступил с предложением вернуть музею Айя-София статус мечети.

Согласно сообщению, для восстановления статуса мечети направлено соответствующее обращение в парламент Турции.

Ранее другая оппозиционная партия Турции — Партия великого единства — также предлагала вернуть музею Айя-София статус мечети.