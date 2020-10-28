МИД Турции: Мы проклинаем подлые атаки Армении

“Вслед за вчерашней жестокой агрессией Армения в очередной раз подло и вероломно атаковала мирное население в отдаленном от зоны конфликта азербайджанском городе Барда. В результате этой атаки по предварительным данным погиб 21, ранены более 70 человек. Да упокоит Аллах души наших погибших братьев, дарует здоровья раненым, родному Азербайджану выражаем соболезнования и желаем стойкости».

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

“Мы проклинаем продолжающиеся подлые атаки Армении, не различающие детей, молодежь, стариков на мирное население. Эта вероломная политика террора Армении, связанная с убийством мирного населения, является проявлением больного мышления, стоящего за Ходжалинской трагедией. Руководство Армении, прибегающее к любым средствам, чтобы не выходить из оккупированных территорий, действует бездумно и бессовестно. Эта последняя атака занимает свое постыдное место в списке военных преступлений, которые совершила и за которые понесет ответственность Армения. Давно настала пора, чтобы международная общественность во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ проявила нужную реакцию», — отмечается в заявлении.