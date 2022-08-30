«Враждебные шаги стран Запада и их санкции в отношении Ирана и России не помешают двум этим странам развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В МИД напомнили, что 31 августа в Москву приедет министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, он должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и, как предполагается, обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные российско-иранские проекты в области энергетики и транспорта.

«Прогресс во всех областях российско-иранских связей носит не спорадический, но долгосрочный и поступательный характер», — заявили в МИД РФ.