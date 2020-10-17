МИД РФ: визит Лаврова в Сербию в конце октября прорабатывается

В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров может посетить с визитом Сербию в конце октября. Как пишет TACC, в МИД отметили, что визит Лаврова сейчас прорабатывается. Также в ведомстве не исключили, что министр посетит с рабочим визитом Боснию и Герцеговину и Хорватию с 27 по 29 октября.

Отметим, что с 14 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией. Согласно распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина, дважды в неделю будут совершаться рейсы по маршрутам Москва – Белград.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. По словам Вучича, Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру (aif.ru)