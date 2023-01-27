«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны».
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам», отметила она.
27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.