Министерское заседание Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшееся 5-6 июля 2023 года в Баку под председательством Азербайджанской Республики, успешно завершилось.

Как сообщили # в Министерстве иностранных дел, в министерском заседании приняли участие в общей сложности 93 страны, 11 международных организаций, включая государства-члены Движения неприсоединения, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей при ДН, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве гостей.

Институциональное развитие ДН, в частности, создание парламентской сети Движения неприсоединения и молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах соответственно, а также принятие Южного Судана в качестве нового члена ДН, в ходе министерского заседания были отмечены как успехи председательства Азербайджана, охватывающее 2019-2023 годы.

В ходе мероприятия были единогласно приняты документы, отражающие многие вопросы, стоящие в повестке дня ДН и касающиеся его охвата.

Особый интерес в рамках встречи министров вызвало мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма».

В результате широких дискуссий и решительных усилий под председательством Азербайджана на заседании был принят ряд важных документов.

С текстами принятых итоговых документов можно ознакомиться по ссылке:

https://namazerbaijan.org/ministerial-meeting-documents

Отметим, Азербайджан передаст Уганде председательство в Движении неприсоединения в январе 2024 года.